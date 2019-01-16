Meizu готовит к выходу сразу три флагманских смартфона

Глава компании Meizu Хуан Чжан (Huang Zhang), он же Джек Вонг (Jack Wong), поделился подробностями относительно готовящихся к выпуску смартфонов, пока не представленного производителем официально.

По словам топ-менеджера, китайский производитель готовит сразу три флагманских модели — Meizu 16s, 16s Plus и 16T.

Модели Meizu 16s и 16s Plus базируются на новейшем процессоре Snapdragon 855. Смартфон Meizu 16T, где T означает Turbo, ориентирован на игры. Он тоже работает на Snapdragon 855, но окажется несколько дешевле Meizu 16s и 16s Plus.

Meizu 16s и 16s Plus получат диагонали 6,2 и 6,5 дюйма. Meizu 16T — 6,2-дюймовый экран без выреза и аккумулятор ёмкостью от 4000 до 4500 мАч. Цена составит от 295 до 369 долларов.