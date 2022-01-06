Meizu готовится вернуться на рынок доступных смартфонов — презентация уже 12 января

Ключом к успеху в «возвращении» может стать рынок недорогих смартфонов. И, судя по всему, именно на эту стратегию планируют напирать в самой Meizu.

Компания официально объявила о первой в 2022 году презентации, которая пройдёт уже 12 января. На ней китайский бренд представит множество новинок, в том числе первый за долгое время аппарат в линейке mBlu.

Отличительной особенностью mBlu была невысокая цена при отличных за свою стоимость характеристиках. А учитывая, что совсем недавно представители бренда подтвердили, что реальные покупатели предпочитают покупать смартфоны по цене около 235 долларов и дешевле, сомневаться в намерениях производителя вернуться на рынок доступных устройств не приходится.

Напомним, что mBlu 10 уже успел появиться в базе данных TENAA. Судя по записи об устройстве, оно получит 6,517-дюймовый дисплей с разрешением HD+, боковой сканер отпечатка пальцев, аккумулятор на 5000 мАч и 10-Вт зарядку.