Meizu может выпустить специальную версию своего нового флагмана в сотрудничестве с Audi
По крайней мере, об этом говорит свежий постер, появившийся на сервисе Slashleaks. Так, согласно нему, китайский производитель готовит премиальную версию смартфона под названием Meizu RS17, который получит уникальный дизайн и, вероятнее всего, более высокую цену, в сравнении со стандартной версией.
В остальном смартфон оснастят всем тем же, что и “обыкновенный” Meizu 17: AMOLED-дисплеем диагональю 6,5 дюйма, отличительной особенностью которого должен стать экран с частотой обновления 90 Гц. Сам смартфон будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь поддержку Wi-Fi 6 и иметь полноценный NFC-модуль для бесконтактных платежей. Основная камера получит модуль на 64 Мп, а емкость аккумулятора новинки составит 4 500 мАч, что вкупе с 30-ваттной быстрой зарядкой должно быть более чем достаточно. Что касательно оперативной и постоянной памяти, то ее в Meizu 17 ожидается от 8 до 12 ГБ и от 128 до 256 ГБ соответственно. Анонс смартфон должен состояться уже совсем скоро — 15 апреля текущего года.