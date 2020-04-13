Meizu может выпустить специальную версию своего нового флагмана в сотрудничестве с Audi

В остальном смартфон оснастят всем тем же, что и “обыкновенный” Meizu 17: AMOLED-дисплеем диагональю 6,5 дюйма, отличительной особенностью которого должен стать экран с частотой обновления 90 Гц. Сам смартфон будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь поддержку Wi-Fi 6 и иметь полноценный NFC-модуль для бесконтактных платежей. Основная камера получит модуль на 64 Мп, а емкость аккумулятора новинки составит 4 500 мАч, что вкупе с 30-ваттной быстрой зарядкой должно быть более чем достаточно. Что касательно оперативной и постоянной памяти, то ее в Meizu 17 ожидается от 8 до 12 ГБ и от 128 до 256 ГБ соответственно. Анонс смартфон должен состояться уже совсем скоро — 15 апреля текущего года.