Meizu объявила дату анонса смартфона Note 16 — дебют состоится 13 мая

Линейка будет представлена 13 мая в 14:30 по пекинскому времени и одновременно с ней компания покажет обновлённую оболочку Flyme AIOS 2.

Серия будет включать две модели: стандартную Note 16 и более продвинутую Note 16 Pro. Первый получит необычный восьмиугольный блок камер, вдохновлённый китайской архитектурой, а второй — круглый модуль. Обе модели будут оснащены кольцевой светодиодной вспышкой.