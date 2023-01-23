Meizu опубликовала изображение с намёком на скорый анонс флагманских смартфонов

Судя по всему, анонса стоит ждать уже весной. Таким образом, представить телефоны могут уже чуть более чем через месяц.

Несмотря на то, что производитель не предоставил много подробностей о предстоящих устройствах, энтузиасты уже проанализировали изображение и выяснили, что они будут оснащены плоским экраном с минимальными рамками.