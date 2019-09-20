Meizu отказалась от фирменной прошивки в новом бюджетном смартфоне

Так, смартфон работает на базе Android 9 прямо из коробки — вполне вероятно, что хотя бы в этом устройстве компания обновит версию Android до актуальной в ближайшее время. А вообще, основной фишкой смартфона, кроме отказа от Flyme, стала тройная основная камера. Правда, учитывая цену на устройство, много ждать от камеры не стоит — два модуля имеют разрешение в 2 Мп, а третий — 13 Мп. Также есть фронтальная камера на 8 Мп.

В остальном без особых сюрпризов: в качестве процессора в смартфоне используется Helio P25, экран диагональю 6,5 дюймов имеет разрешение в 1600х720 точек. Также в смартфоне установлено 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти постоянной. Емкость встроенного аккумулятора составила 4000 мАч, есть поддержка Bluetooth 5 и сканер отпечатков пальцев.

Что интересно, устройство отсутствует на официальном сайте Meizu, но при этом продается в официальном магазине бренда на Aliexpress по цене в 144 доллара.