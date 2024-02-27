Meizu показала Meizu 21 Pro — смартфон, после которого компания перестанет выпускать телефоны

На тизере видна фронтальная часть устройства с тончайшими рамками и слегка скругленными краями экрана. Meizu обещает, что 6.79-дюймовый AMOLED-дисплей Meizu 21 Pro будет удобным для управления одной рукой.

Ожидается, что смартфон получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, тройную тыльную камеру (50 Мп + 12 Мп + 8 Мп) и фронтальную камеру на 40 Мп.

Аккумулятор емкостью 4800 мАч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, а также, возможно, беспроводную зарядку.

Презентация Meizu 21 Pro состоится 29 февраля 2024 года. Цена смартфона будет начинаться от $735, а топовая конфигурация будет стоить дороже $800.

Почему Meizu уходит из смартфоностроения?

Официальная причина не объявлена. Но ходят слухи, что компания хочет сосредоточиться на развитии ИИ-направления,