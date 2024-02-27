Meizu показала Meizu 21 Pro — смартфон, после которого компания перестанет выпускать телефоны

Опубликовано 27 февраля 2024, 11:27
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Meizu показала Meizu 21 Pro — смартфон, после которого компания перестанет выпускать телефоныЛебединая песня некогда великого смартфонного бренда
Компания Meizu представила тизер своего нового флагмана — Meizu 21 Pro — который станет последним смартфоном бренда.
На тизере видна фронтальная часть устройства с тончайшими рамками и слегка скругленными краями экрана. Meizu обещает, что 6.79-дюймовый AMOLED-дисплей Meizu 21 Pro будет удобным для управления одной рукой.
Ожидается, что смартфон получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, тройную тыльную камеру (50 Мп + 12 Мп + 8 Мп) и фронтальную камеру на 40 Мп.
Аккумулятор емкостью 4800 мАч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, а также, возможно, беспроводную зарядку.
Презентация Meizu 21 Pro состоится 29 февраля 2024 года. Цена смартфона будет начинаться от $735, а топовая конфигурация будет стоить дороже $800.
Почему Meizu уходит из смартфоностроения?
Официальная причина не объявлена. Но ходят слухи, что компания хочет сосредоточиться на развитии ИИ-направления,