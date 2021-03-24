Meizu пообещала не внедрять рекламу в свою прошивку Flyme

В Meizu рассказали, что компания намерена сделать Flyme 9 «максимально чистой», т.е. без какой-либо рекламы, назойливых пуш-уведомлений или предустановленных приложений. Как пишет Gizmochina, новая версия прошивки будет доступна в течение мая для владельцев устройств линейки Meizu 17.

Производитель смартфонов также отметил, что теперь все новые девайсы, выпущенные Meizu, также получат подобный «опыт». Начнётся же «очищение» с представленных недавно устройств линейки Meizu 18.