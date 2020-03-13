Meizu пообещала выпустить новый флагманский смартфон в следующем месяце

По словам китайского производителя, вспышка коронавируса и вправду внесла коррективы в деятельность огромного количества компаний по всему миру, но даже несмотря на это, Meizu намерена выпустить свой новый девайс уже в апреле текущего года. По словам представителей бренда, они надеятся, что Meizu 17 удастся удивить пользователей, благодаря чему смартфон станет популярным.