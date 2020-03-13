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Meizu пообещала выпустить новый флагманский смартфон в следующем месяце
А также поблагодарила фанатов за поддержку
Уже завтра, 14 марта 2020, компании Meizu исполнится 17 лет — в честь этого знаменательного события, компания опубликовала в сети открытое благодарственное письмо. В нем же она пообещала выпустить свой новый флагманский смартфон Meizu 17 уже в следующем месяце.
По словам китайского производителя, вспышка коронавируса и вправду внесла коррективы в деятельность огромного количества компаний по всему миру, но даже несмотря на это, Meizu намерена выпустить свой новый девайс уже в апреле текущего года. По словам представителей бренда, они надеятся, что Meizu 17 удастся удивить пользователей, благодаря чему смартфон станет популярным.
Напомним, что судя по последним данным, новинка будет работать на базе процессора Snapdragon 865 и оснащаться AMOLED-дисплеем с частотой обновления экрана 90 Гц. Также Meizu 17 получит быструю оперативную память стандарта LPDDR5 и постоянную память типа UFS 3.0.