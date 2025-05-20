MEIZU представила бюджетные смартфоны и AR-очки с экраном на 188 дюймов

Бюджетная серия Mblu 22 в этом году пополнилась Pro-версией. Обычный Mblu 22 предлагает 6,79-дюймовый дисплей, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и титановую раму корпуса, а стартовая цена младшей модели с 3+64 ГБ памяти равна 79 долларам. За вариант 4+128 ГБ просят 89 долларов. В Pro-версии установлены 50-мегапиксельная камера, чипсет Helio G81, до 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти и ЖК-экран с частотой 120 Гц. Цены на неё начинаются от 99 долларов за 4+128 ГБ и доходят до 129 долларов за 8+256 ГБ.