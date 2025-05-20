MEIZU представила бюджетные смартфоны и AR-очки с экраном на 188 дюймов

MEIZU представила бюджетные смартфоны и AR-очки с экраном на 188 дюймовNote 22, Mblu 22 и AR-очки с кольцом здоровья
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Базовая модель Note 22 получила 6,78-дюймовый AMOLED-экран с 120-герцовой частотой обновления и пиковым значением яркости 1500 нит. Аппарат работает на чипе MediaTek Helio G99, основная камера развивает 108 Мп, фронтальная — 32 Мп. Ценники варьируются от 179 долларов за версию 8+128 ГБ до 299 долларов за модификацию с 1 ТБ памяти.
Note 22 5G отличается нестандартным дизайном, вдохновлённым восточной архитектурой, и мощной аккумуляторной батареей на 6600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. Корпус усилен титановым листом, а степень защиты от пыли и влаги соответствует стандарту IP65. Версии 8+128 ГБ, 8+256 ГБ и 12+256 ГБ оценены в 169, 189 и 229 долларов соответственно.
Младший Pro-флагман Note 22 Pro 5G прошёл обширные испытания в лабораториях и получил защиту IP68, что редкость в своём сегменте. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 3, экраном с частотой 144 Гц, 50-мегапиксельной основной камерой и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Стоимость моделей с 8+256, 12+256 и 12+512 ГБ памяти составляет 299, 329 и 369 долларов.
Бюджетная серия Mblu 22 в этом году пополнилась Pro-версией. Обычный Mblu 22 предлагает 6,79-дюймовый дисплей, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и титановую раму корпуса, а стартовая цена младшей модели с 3+64 ГБ памяти равна 79 долларам. За вариант 4+128 ГБ просят 89 долларов. В Pro-версии установлены 50-мегапиксельная камера, чипсет Helio G81, до 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти и ЖК-экран с частотой 120 Гц. Цены на неё начинаются от 99 долларов за 4+128 ГБ и доходят до 129 долларов за 8+256 ГБ.
Из носимых гаджетов больше всего внимания привлекли AR-очки StarV View: они создают виртуальный экран размером до 188 дюймов и предлагают встроенную регулировку коррекции зрения от 0 до -6 диоптрий, а также объёмный звук с независимыми звуковыми камерами. Их цена составит 399 долларов.
Умное кольцо StarV Ring2 умеет отслеживать свыше 20 биометрических параметров и автоматически распознаёт более 12 спортивных режимов, помогая в тренировках и восстановлении. Оно появится в продаже за 199 долларов.