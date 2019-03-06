Meizu представила мощный бюджетник Note 9

Компания Meizu представила сегодня смартфон Meizu Note 9. Это мощная недорогая модель, способная составить конкуренцию Redmi Note 7 Pro.
Note 9 стал первым смартфоном Meizu с каплевидным вырезом дисплея под фронтальную камеру. Смартфон оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2244 пикселей), двойной основной камерой 48+5 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.
Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 675, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme 7.2. Размеры составляют 153,11 х 74,34 х 8,65 мм, а вес — 169,7 грамма. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.
Meizu Note 9 предлагается в чёрном, белом и синем цветовых вариантах. Версия 4+64 ГБ обойдётся в 208 долларов, а 4+128 ГБ или 6+64 ГБ — в 237 долларов. Старт продаж в Китае назначен на 11 марта.