Meizu представила мощный бюджетник Note 9

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 675, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme 7.2. Размеры составляют 153,11 х 74,34 х 8,65 мм, а вес — 169,7 грамма. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.

Meizu Note 9 предлагается в чёрном, белом и синем цветовых вариантах. Версия 4+64 ГБ обойдётся в 208 долларов, а 4+128 ГБ или 6+64 ГБ — в 237 долларов. Старт продаж в Китае назначен на 11 марта.