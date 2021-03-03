Meizu представила новые флагманские смартфоны Meizu 18 и 18 Pro
Так, базовый Meizu 18 получил 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и чип Snapdragon 888 в качестве основы. Экран девайса поддерживает частоту обновления 120 Гц, а также технологию HDR10+. Фронтальная 20 Мп камера расположилась в вырезе в дисплее. Основная же камера тройная: 16, 16 и 8 Мп. Ёмкость аккумулятора Meizu 18 — 4000 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки (36 Вт).
В свою очередь Meizu 18 Pro оказался ещё более интересным аппаратом. Тут уже 6.7-дюймовый дисплей со всё теми же характеристиками. В основе аппарата также лежит процессор Snapdragon 888. Фронтальная камера смартфона на 44 Мп. Основная камера представлена квадромодулем: на 50, 32 и 8 Мп, а также датчиком глубины. Аккумулятор в Meizu 18 Pro на 4500 мАч, а быстрая зарядка на 40 Вт.
Что же касательно цены, то у Meizu 18 она следующая: версия 8/128 ГБ продаётся за 680 долларов (50 тыс рублей), 8/256 ГБ за 711 долларов (52,4 тыс рублей), а 12/256 ГБ за 773 доллара (57 тыс рублей). Meizu 18 Pro в версии 8/128 ГБ оценён в 773 доллара (57 тыс рублей), 8/256 ГБ — 850 долларов (62,6 тыс рублей), 12/256 ГБ — 928 долларов (68,3 тыс рублей).