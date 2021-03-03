Meizu представила новые флагманские смартфоны Meizu 18 и 18 Pro

В свою очередь Meizu 18 Pro оказался ещё более интересным аппаратом. Тут уже 6.7-дюймовый дисплей со всё теми же характеристиками. В основе аппарата также лежит процессор Snapdragon 888. Фронтальная камера смартфона на 44 Мп. Основная камера представлена квадромодулем: на 50, 32 и 8 Мп, а также датчиком глубины. Аккумулятор в Meizu 18 Pro на 4500 мАч, а быстрая зарядка на 40 Вт.