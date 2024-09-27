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Опубликовано 27 сентября 2024, 07:07
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Meizu представила новый смартфон Lucky 08 с необычным дизайном и ярким экраном

Компания скорее жива, чем мертва
Meizu анонсировала свой новый смартфон Lucky 08, который выделяется интеллектуальными функциями и ярким дисплеем.
Meizu представила новый смартфон Lucky 08 с необычным дизайном и ярким экраном
© GSMArena

Устройство работает на базе Flyme AI OS, предлагая множество функций на основе ИИ. В том числе автоматическое принятие звонков, создание сводок разговоров и помощник для покупок, который сравнивает цены.

Lucky 08 оснащен 6.78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. Яркость экрана достигает 1600 нит глобально и до 5000 нит локально, что делает его удобным для использования на ярком солнце.

Смартфон получил процессор Snapdragon 7s Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной.

Meizu представила новый смартфон Lucky 08 с необычным дизайном и ярким экраном
© GSMArena

Основная камера на 108 Мп использует сенсор ISOCELL HM6, а также есть 2-мегапиксельный макрообъектив. Батарея на 6000 мАч поддерживает зарядку на 33 Вт.

Meizu Lucky 08 доступен в цветах Star White и Meteorite Black. Цена в Китае начинается от $230 за версию с 8/256 ГБ и до $300 за версию с 12/512 ГБ.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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