Meizu представила новый смартфон Lucky 08 с необычным дизайном и ярким экраном

Meizu представила новый смартфон Lucky 08 с необычным дизайном и ярким экраномКомпания скорее жива, чем мертва
Устройство работает на базе Flyme AI OS, предлагая множество функций на основе ИИ. В том числе автоматическое принятие звонков, создание сводок разговоров и помощник для покупок, который сравнивает цены.
Lucky 08 оснащен 6.78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. Яркость экрана достигает 1600 нит глобально и до 5000 нит локально, что делает его удобным для использования на ярком солнце.
Смартфон получил процессор Snapdragon 7s Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной.
Основная камера на 108 Мп использует сенсор ISOCELL HM6, а также есть 2-мегапиксельный макрообъектив. Батарея на 6000 мАч поддерживает зарядку на 33 Вт.
Meizu Lucky 08 доступен в цветах Star White и Meteorite Black. Цена в Китае начинается от $230 за версию с 8/256 ГБ и до $300 за версию с 12/512 ГБ.