Meizu представила новый смартфон Lucky 08 с необычным дизайном и ярким экраном

Устройство работает на базе Flyme AI OS, предлагая множество функций на основе ИИ. В том числе автоматическое принятие звонков, создание сводок разговоров и помощник для покупок, который сравнивает цены.

Lucky 08 оснащен 6.78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. Яркость экрана достигает 1600 нит глобально и до 5000 нит локально, что делает его удобным для использования на ярком солнце.

Смартфон получил процессор Snapdragon 7s Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной.