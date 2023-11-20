Meizu раскрыла дату анонса флагманских смартфонов Meizu 21 и фирменных умных очков

На то же мероприятии нас ждет демонстрация умных очков дополненной реальности и прочих «инновационных продуктов». Официальная презентация состоится уже 30 ноября.

Ожидается, что новая модель Meizu 21 сохранит свой узнаваемый дизайн с небольшими изменениями. В частности, предполагается обновление дизайна задней камеры и использование новых материалов. Основной платформой станет чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон Meizu 21 обещает впечатляющие камеры: 32-мегапиксельная фронтальная Samsung GD2, 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX966 с поддержкой OIS, 16-мегапиксельная сверхширокоугольная Samsung S5K3P9 и 12-мегапиксельный портретный телеобъектив Sony IMX663 с 2-кратным оптическим зумом.