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Meizu рассказала, когда будет известна дата анонса нового флагмана Meizu 17
А также немного поведала и о самом устройстве
Сегодня многие из нас ожидали анонса нового флагманского смартфон от Meizu — Meizu 17. К сожалению, как оказалась, компания планирует сделать это в немного иной день. И именно о том, когда будет известна дата анонса нового флагмана, компания сегодня и рассказала.
Так, согласно опубликованному в интернете самой Meizu постеру, уже 22 апреля текущего года станет известно, когда и в какое время стоит ждать анонса новенького Meizu 17. Напомним, что несмотря на отсутствие презентации смартфона, компания все же рассказал сегодня, что новинка будет работать на базе процессора Snapdragon 865 с модемом X55, который, в свою очередь, к мобильным сетям пятого поколения 5G. Также смартфон получит аккумулятор емкостью 4 500 мАч, который будет управляться при помощи фирменного искусственного интеллекта.
Напомним, что судя по более ранним утечкам, новый смартфон Meizu получит безрамочный дизайн, а фронтальная камера расположится в аккуратном вырезе в дисплее.