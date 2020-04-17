Meizu рассказала, когда будет известна дата анонса нового флагмана Meizu 17

Так, согласно опубликованному в интернете самой Meizu постеру, уже 22 апреля текущего года станет известно, когда и в какое время стоит ждать анонса новенького Meizu 17. Напомним, что несмотря на отсутствие презентации смартфона, компания все же рассказал сегодня, что новинка будет работать на базе процессора Snapdragon 865 с модемом X55, который, в свою очередь, к мобильным сетям пятого поколения 5G. Также смартфон получит аккумулятор емкостью 4 500 мАч, который будет управляться при помощи фирменного искусственного интеллекта.