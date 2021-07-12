Meizu вернулась к разработке недорогих смартфонов

Чуть позже производитель из Поднебесной вернулся на рынок смартфонов, но только лишь с флагманскими аппаратами. А ведь когда-то Meizu полюбилась многим благодаря линейке недорогих устройств Meizu M.

И вот, судя по последним данным, IT-корпорация решила возродить популярную серию смартфонов. Компания зарегистрировала несколько новых учётных записей в китайской социальной сети Weibo. Они напрямую указывают на ряд грядущих новинок, таких как Blue Charm Tablet, Blue Charm Watch и т.д, передаёт Gizmochina.

Отметим, что Blue Charm это название линейки Meizu M на родном для компании рынке — в Китае.