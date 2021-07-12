Meizu вернулась к разработке недорогих смартфонов

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Meizu вернулась к разработке недорогих смартфоновА вместе с ними планшетов, часов и телевизоров
Пару лет назад Meizu считалась одним из главных конкурентов Xiaomi. Но затем в компании случился кризис и она была вынуждена «сойти с радаров» на какое-то время.
Чуть позже производитель из Поднебесной вернулся на рынок смартфонов, но только лишь с флагманскими аппаратами. А ведь когда-то Meizu полюбилась многим благодаря линейке недорогих устройств Meizu M.
И вот, судя по последним данным, IT-корпорация решила возродить популярную серию смартфонов. Компания зарегистрировала несколько новых учётных записей в китайской социальной сети Weibo. Они напрямую указывают на ряд грядущих новинок, таких как Blue Charm Tablet, Blue Charm Watch и т.д, передаёт Gizmochina.
Отметим, что Blue Charm это название линейки Meizu M на родном для компании рынке — в Китае.