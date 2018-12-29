Meizu выпустила недорогой «игровой» смартфон в России

Компания Meizu объявила о начале продаж в России смартфона Meizu X8. Это первый безрамочный смартфон Meizu с вырезом экрана в стиле iPhone X. Кроме того, производитель продвигает Meizu X8 как «игровой» смартфон.
Смартфон оснащается оснащается 6,2-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ (2220 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+5 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп.
Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 710, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3210 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 151,2 х 74,6 х 7,8 мм, а вес — 160 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme OS.
На старте продаж в России Meizu X8 доступен только в классическом черном цвете корпуса в версии 64 ГБ, в начале 2019 года на рынок поступят и другие расцветки. Цена до 10 января 2019 года составляет 19 990 рублей, а после — 21 990 рублей.