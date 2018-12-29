Meizu выпустила недорогой «игровой» смартфон в России

Компания Meizu объявила о начале продаж в России смартфона Meizu X8. Это первый безрамочный смартфон Meizu с вырезом экрана в стиле iPhone X. Кроме того, производитель продвигает Meizu X8 как «игровой» смартфон.

Смартфон оснащается оснащается 6,2-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ (2220 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+5 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп.