Meizu выпустила новый флагманский смартфон

Как и ожидалось, компания Meizu представила сегодня в Китае свой новый флагманский смартфон Meizu 16s Pro. Он получил дизайн без вырезов, но с тонкими рамками.
Смартфон оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ (1080 × 2232 пикселей), тройной основной камерой 48+20+16 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками.
Аппаратной основой стал процессор флагманский процессор Snapdragon 855 Plus, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает ёмкостью 3600 мАч с быстрой зарядкой mCharge мощностью 24 Вт. Работа производится под управлением операционной системой Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Flyme OS 8. Размеры составляют 151,9 x 73,4 x 7,65 мм, а вес — 166 граммов.
Meizu 16s Pro предлагается в чёрном, белом, зелёном и градиентном белом цветовых вариантах по цене 376 долларов за 6+128 ГБ, 418 долларов за 8+128 ГБ, 460 долларов за 8+256 ГБ. Продажи стартуют с 31 августа 2019 года.