Meizu выпустила новый флагманский смартфон

Как и ожидалось, компания Meizu представила сегодня в Китае свой новый флагманский смартфон Meizu 16s Pro. Он получил дизайн без вырезов, но с тонкими рамками.

Смартфон оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ (1080 × 2232 пикселей), тройной основной камерой 48+20+16 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками.