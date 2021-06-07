Meizu выпустила смартфон с полностью белым экраном

Так, например, китайский производитель представил необычную версию своего флагманского Meizu 18. Отличительной особенностью аппарата стал белый дисплей.

К сожалению, по словам компании, она не станет отправлять такую модификацию девайса в массовое производство. Всего лимитированных Meizu 18 будет выпущено 88 экземпляров, пишет MyDrivers.

Менеджер по новой продукции Meizu Чжу Хайчжоу рассказал, что создание белых панелей «чрезвычайно сложно». Так, например, в этот процесс входят цветное тонирование, нанесение покрытия до процесса склеивания, а также различные сложности допуска.

Напомним, что стадартная версия Meizu 18 вышла ещё в марте 2021 года.