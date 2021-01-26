Meizu выпустит собственный флагманский смартфон на базе Snapdragon 888

По данным интернет-инсайдеров, называться новинка будет Meizu 18. Как пишет Gizmochina, устройство получит дисплей Samsung E4 AMOLED с частотой обновления кадров 120 Гц и разрешением FullHD+. Вероятнее всего, 20 Мп фронтальная камера расположится в вырезе в дисплее. Основная камера будет тройной, на 64, 32 и 8 Мп.

Также Meizu 18 приписывают до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти постоянной. Ожидается, что ёмкость аккумулятора в смартфоне составит 4500 мАч. Также устройство, вроде как, будет поддерживать быструю проводную зарядку на 100 Вт.