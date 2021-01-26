Телефоны
Сегодня 10:25
Meizu выпустит собственный флагманский смартфон на базе Snapdragon 888
А ведь все мы думали, что компания тихо-мирно закончит своё существование
Казалось бы, Meizu уже давно выпала из высшей лиги производителей смартфонов. Некоторые даже успели похоронить бренд, считая, что новых интересных девайсов от него не стоит. Но, как оказалось, компания Meizu — тот ещё боец. Прямо сейчас китайский производитель вовсю разрабатывает собственный флагман на базе Snapdragon 888.
По данным интернет-инсайдеров, называться новинка будет Meizu 18. Как пишет Gizmochina, устройство получит дисплей Samsung E4 AMOLED с частотой обновления кадров 120 Гц и разрешением FullHD+. Вероятнее всего, 20 Мп фронтальная камера расположится в вырезе в дисплее. Основная камера будет тройной, на 64, 32 и 8 Мп.
Также Meizu 18 приписывают до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти постоянной. Ожидается, что ёмкость аккумулятора в смартфоне составит 4500 мАч. Также устройство, вроде как, будет поддерживать быструю проводную зарядку на 100 Вт.