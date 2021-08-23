Meizu выпустит улучшенную версию флагманского Meizu 18

Так, ещё в начале августа сразу два новых телефона бренда прошли сертификацию китайского регулятора TENAA. Теперь же стало известно, что как минимум один из них будет вполне себе флагманом, об этом пишет Gizmochina.

На данный момент нет никакой информации о названии устройства. Возможно, стоит ждать условный Meizu 18S или Meizu 18T, учитывая что «Meizu 18» и «Meizu 18 Pro» уже заняты. Ожидается, что в основу девайса ляжет чип Snapdragon 888+ от Qualcomm, что сделает его мощнее предшественников.

При этом второму смартфону, прошедшему сертификацию, приписывают более «простой» чип — Snapdragon 870 или Dimensity 1200.