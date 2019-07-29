Meizu закрывает магазины и увольняет сотрудников

По словам инсайдеров, компания в этом году уже уволила более 30% работников, и в настоящее время в ней осталось около 1 тыс человек. Также недавно стало известно, что Meizu покинул известный системный инженер компании Хун Ханьшэн. Помимо этого Meizu, которая заявляла о себе, как о конкуренте Huawei, открывая один за другим оффлайн-магазины, похоже, и тут сдулась. Так, у компании, которая достигла пика в 2016 году, имея на тот момент более 2700 оффлайн-магазинов, сейчас есть лишь 5-6 точек в каждой из провинций Китая.

Напомним, что Ли Нань, соучредитель и вице-президент Meizu, также покинул компанию в начале этого месяца. В официальном заявлении он сообщил, что начал брать на себя меньше обязанностей после запуска Meizu 16. Также он признал, что компания столкнулась с проблемами, но он продолжает верить, что дела у нее будут только улучшаться.