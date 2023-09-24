Meizu зарегистрировала новый флагманский смартфон с ещё неанонсированным процессором Snapdragon 8 Gen 3

Недавно новый смартфон с модельным номером M461Q был зарегистрирован в Китайском министерстве промышленности и информационных технологий (MIIT). Предполагается, что этот телефон будет одной из моделей серии Meizu 21, а в его основу ляжет Snapdragon 8 Gen 3.

Инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми деталями о смартфоне. Основные обновления коснутся основных конфигураций, в то время как внешние изменения будут минимальными.

Одним из наиболее значимых обновлений может стать процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это следующее поколение флагманского мобильного процессора от Qualcomm, который будет представлен в конце октября 2023 года.

Кроме чипа, ожидается, что серия Meizu 21 будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой с большим датчиком. Стандартная версия телефона получит базовый телеобъектив, а версия Pro — перископический.