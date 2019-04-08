Meizu затыкает рот покупателям за попытки узнать, почему не обновляются прошивки

Китайская компания Meizu стала центром разгорающегося в сети скандала. Дело в том, что у компании наблюдаются сложности с предоставлением гарантийных услуг и обновлением программного обеспечения смартфонов за пределами Китая.

По сообщению одного пользователя и дилера Meizu из Франции, за прошедший год с момента выпуска в прошлом апреле смартфон Meizu 15 не получил ни одного обновления прошивки для международного рынка.

Более того, международный сайт фирменной оболочки Flyme на данный момент закрыт и пользователи больше не могут получить консультацию или поделиться впечатлениями и проблемами, а значит отзывы пользователей не собираются и не исправляются.

Расстроенный пользователь попытался выразить своё негодование на официальном форуме компании, но администраторы скрыли его сообщения, после того, как публикация набрала более четырёхсот комментариев и более семи тысяч просмотров всего за 12 часов.