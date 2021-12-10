Механизм складывания флагманского Huawei Mate V будет отличаться от предшественника

Судя по изображению чехла для Mate V, смартфон получит форм-фактор раскладушки. То есть да, в отличие от Huawei Mate X, следующий складной смартфон компании будет напоминать скорее Galaxy Z Flip 3, чем Galaxy Z Fold 3.

Ещё благодаря чехлу мы знаем, что задняя панель устройства отличается от аналогов на рынке. Так, в него встроят не только круглый блок основной камеры, но и дополнительный дисплей, также круглый.