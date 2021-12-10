Механизм складывания флагманского Huawei Mate V будет отличаться от предшественника

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Механизм складывания флагманского Huawei Mate V будет отличаться от предшественникаИ станет ближе к Galaxy Z Flip 3
Последние несколько месяцев в сети то и дело всплывают утечки о новом гибком смартфоне Huawei — Huawei Mate V. Свежие сведения наконец-то не просто показали, но и в какой-то степени доказали, как будет выглядеть новинка.
Судя по изображению чехла для Mate V, смартфон получит форм-фактор раскладушки. То есть да, в отличие от Huawei Mate X, следующий складной смартфон компании будет напоминать скорее Galaxy Z Flip 3, чем Galaxy Z Fold 3.
Ещё благодаря чехлу мы знаем, что задняя панель устройства отличается от аналогов на рынке. Так, в него встроят не только круглый блок основной камеры, но и дополнительный дисплей, также круглый.
Анонс устройства ожидается уже 23 декабря. Тогда же мы и узнаем, что интересно приготовили в Huawei в Mate V, помимо нового механизма складывания.
Источник: MyDrivers