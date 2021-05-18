Международная версия смартфона Xiaomi Redmi Note 9 упала в цене

Так, любой желающий может купить устройство на AliExpress всего за 144 доллара (10,9 тыс рублей). При этом так как речь идёт о глобальной версии, то смартфон поставляется с европейской вилкой для розетки. Также в Россию девайс отправляется в рамках ускоренной plus-доставки.

Напомним, что Redmi Note 9 получил 6,53-дюймовый дисплей с разрешением 2340 x 1080 пикселей. В основу смартфона лёг чип MediaTek Helio G85.

Ёмкость аккумулятора аппарата — 5020 мАч, есть поддержка быстрой зарядки (18 Вт). Есть также и NFC-модуль для бесконтактной оплаты.