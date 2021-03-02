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Международную версию новейшего флагмана Xiaomi Redmi K40 Pro уже можно предзаказать
Цена новинки начинается от 37,1 тыс рублей
Несмотря на то, что анонс новейшего флагмана Xiaomi — Redmi K40 Pro — состоялся несколько дней назад, новинку уже сейчас можно предзаказать. Причём речь идёт не о китайской версии аппарата, а о международной.
Предварительный заказ открыл интернет-магазин Giztop. Площадка предлагает оформить Redmi K40 Pro, на котором установлена глобальная версия MIUI, что означает доступ к сервисам Google и магазину приложений Google Play.
Минимальная комплектация смартфона 6/128 ГБ обойдётся в 499 долларов (37,1 тыс рублей), версия 8/128 ГБ стоит уже 599 долларов (44,5 тыс рублей), а максималка в лице 8/256 ГБ оценена в 659 долларов (49 тыс рублей).
Напомним, что в основу Redmi K40 Pro лёг чип 888. При этом аппарат получил 6,67-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора смартфона составила 4520 мАч, имеется также и поддержка быстрой 33 Вт зарядки.