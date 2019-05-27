Межгород с таксофонов стал бесплатным

Оператор связи Ростелеком объявил об отмене с 1 июня 2019 года платы за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи.

Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы, такие как скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор.