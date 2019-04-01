МГТС подберёт тарифы абонентам в зависимости от знака Зодиака

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, планирует протестировать новую программу по подбору тарифов на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом рассказала пресс-служба МГТС.

Система сможет анализировать большие данные, в том числе дату рождения и знак Зодиака, и рекомендовать оптимальную скорость домашнего интернета для абонента.

Система анализирует сотни показателей, среди которых не только объем потребляемого трафика, количество и тип интернет-устройств, но и другие, такие как возраст, семейное положение, пол и знак Зодиака, который, по данным компании, также накладывает отпечаток на поведение человека в сети Интернет.

Так, например, по данным Wanga, Овны, Близнецы и Водолеи, с учетом прочих факторов, более импульсивны и активны в Сети, и им требуются более высокие скорости интернета, вплоть до 1 Гбит/с. Самым рациональным – Скорпионам и Ракам – подойдут предложения с максимальной скидкой, например, текущее – 500 Мбит/с за 500 рублей в месяц

В любом случае, для каждого абонента проводится индивидуальная комплексная оценка с учетом его профиля потребления, и результат может меняться с появлением новых факторов. Также в числе рекомендаций будут указаны благоприятные дни заключения договора и расположение роутера в квартире с учетом популярной практики организации пространства Фэн-шуй.