Microsoft анонсировала новый флагманский смартфон с двумя экранами Surface Duo 2

Называется смартфон вполне логично — Surface Duo 2. В его основу лёг чип Snapdragon 888 от Qualcomm, что позволило реализовать в аппарате поддержку высокоскоростного 5G-интернета.

Работает девайс под управлением Android — Microsoft, видимо, не торопится переходить на Windows 11 в своих смартфонах. При этом общий размер экрана новинки вырос в сравнении с предшественником. Теперь это 8,3 дюйма, что делает устройство соразмерным с недавно представленным iPad mini (2021) от Apple.

Основная камера в Surface Duo 2 тройная, на 16, 12 и 12 Мп. Частота обновления дисплея — 90 Гц.