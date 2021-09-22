Microsoft анонсировала новый флагманский смартфон с двумя экранами Surface Duo 2

Microsoft анонсировала новый флагманский смартфон с двумя экранами Surface Duo 2Который получил несколько интересных «фишек»
Называется смартфон вполне логично — Surface Duo 2. В его основу лёг чип Snapdragon 888 от Qualcomm, что позволило реализовать в аппарате поддержку высокоскоростного 5G-интернета.
Работает девайс под управлением Android — Microsoft, видимо, не торопится переходить на Windows 11 в своих смартфонах. При этом общий размер экрана новинки вырос в сравнении с предшественником. Теперь это 8,3 дюйма, что делает устройство соразмерным с недавно представленным iPad mini (2021) от Apple.
Основная камера в Surface Duo 2 тройная, на 16, 12 и 12 Мп. Частота обновления дисплея — 90 Гц.
Отличительной особенность смартфона должна стать оптимизация ряда игр под двойной экран. Такие проекты как Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 и Dungeon Hunter 5 позволят использовать второй дисплей в качестве контроллера.
Всего на сегодняшний день таких «оптимизированных» игр около 150.
Цена устройства и дата старта продаж пока что остаются неизвестными — Microsoft их не назвала.