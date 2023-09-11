Microsoft бросила свой первый смартфон с двумя экранами Surface Duo всего через три года после релиза

Этот двухэкранный смартфон на базе Android поразил своим дизайном, однако столкнулся с рядом ограничений, включая высокую стоимость и ориентацию на узкий сегмент рынка.

Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки Surface Duo, что означает завершение жизненного цикла этого многострадального девайса.

Компания ранее обещала обновления Android и безопасности на протяжении трёх лет, и этот срок истёк. Несмотря на то что Surface Duo изначально работал на Android 10, он пропустил обновление до Android 11 в 2021 году и получил его только в 2022 году.

Последним же обновлением для него стала версия Android 12L.

При этом цена на Surface Duo значительно снизилась со временем, упав с первоначальных $1400 до всего нескольких сотен. Это произошло из-за отсутствия достаточного интереса со стороны потребителей.