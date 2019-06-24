Microsoft готовит сгибаемый смартфон

Microsoft Centaurus (кодовое название сгибаемого смартфона Microsoft) будет оснащен новым процессором семейства Intel Lakefield, основной особенностью которого является новая 3D-технология компоновки элементов и 10-нм техпроцесс. Анонс устройства ожидается уже этой осенью на ежегодной конференции Microsoft. В свою очередь старт продаж, если верить инсайдерам, намечен на начало 2020 года.

Ранее в этом году свои складные смартфоны представили Samsung и Huawei. Старт продаж Galaxy Fold должен был случиться 26 апреля, но из-за повального брака устройства, его релиз отложили до лучших времен. Складной смартфон от Huawei под названием Mate X также уже не раз был перенесен — последний раз датой старта продаж была названа осень 2019 года.