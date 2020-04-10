Microsoft может перенести свои двухэкранные смартфоны и новую Windows 10X на следующий год

Напомним, что Windows 10X представляет собой операционную систему, разработанную специально под фирменные двухэкранные смартфоны. Они же, равно как и операционная система, были представлены еще осенью прошлого года, а их выход был намечен на конец текущего года, что было подтверждено представителями самой компании.

Однако согласно данным источника, Microsoft сообщила о том, что ждать двухэкранных смартфонов Surface Neo и новую Windows 10X в этом году не имеет смысла. Предполагается, что планы компании изменились в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. Источники отметили, что на данный момент сотрудники Microsoft реализуют возможность выхода Windows 10X на обычные компьютеры с одним экраном.