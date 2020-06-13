Microsoft может выпустить свой первый смартфон с двумя экранами раньше запланированного

Напомним, что во время анонса компания-производитель рассказала, что Surface Duo будет работать на базе уже немного устаревшего процессора Qualcomm Snapdragon 855, но при этом иметь аж два экрана по 5,6 дюймов и с разрешением 1800 x 1350 пикселей каждый. Оперативной памяти в устройстве будет 6 ГБ, а постоянной до 256 ГБ. Также было заявлено о наличии основной камеры на 11 Мп и аккумулятора емкостью 3460 мАч. Работать смартфон будет на базе модифицированного Android 10.