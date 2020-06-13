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Microsoft может выпустить свой первый смартфон с двумя экранами раньше запланированного
Компания уже завершила тестирование устройства
В конце прошлого года Microsoft анонсировала крайне интересный аппарат — свой первый смартфон с двумя экранами под названием Surface Duo. Изначально планировалось, что девайс поступит в продажу лишь в конце 2020 года, а согласно слухам, компания вообще намеревалась перенести его выход на 2021 год. Но, как оказалось, устройство могут выпустить даже раньше запланированного — в июле текущего года.
По крайней мере об этом говорят данные интернет-инсайдеров, сообщивших даже о том, что Microsoft наконец-то завершила все стадии тестирования новинки, что и говорит в конечном итоге о крайне скором выходе устройства на рынок.
Напомним, что во время анонса компания-производитель рассказала, что Surface Duo будет работать на базе уже немного устаревшего процессора Qualcomm Snapdragon 855, но при этом иметь аж два экрана по 5,6 дюймов и с разрешением 1800 x 1350 пикселей каждый. Оперативной памяти в устройстве будет 6 ГБ, а постоянной до 256 ГБ. Также было заявлено о наличии основной камеры на 11 Мп и аккумулятора емкостью 3460 мАч. Работать смартфон будет на базе модифицированного Android 10.