Microsoft наполнит экран складных смартфонов жидкостью для большей надёжности

Так, одна подвижная часть шарнира будет отвечать за удержание левой стороны устройства, а вторая за удержание правой части. Что интересно, планируется, что средняя часть запатентованного механизма при складывании или раскладывании будет выступать поддержкой внутренней проводке шлейфов и дисплею, что должно в теории лишить устройство проблемы перетирания этих самых шлейфов.

Еще одним плюсом разработанной Microsoft технологии может оказаться обеспечение “жидким” шарниром равномерной деформации дисплея при открытии или закрытии, благодаря чему возможно избежать деформации изображения на месте сгиба устройства.