Microsoft отсрочила"убийство" смартфонной Windows

Так, стало известно, что буквально за неделю до даты прекращение поддержки операционной системы, Microsoft внесла поправки в свой официальный документ. Согласно нововведению, поддержка Windows 10 Mobile будет продолжаться вплоть до 14 января 2020 года, то есть до того самого дня, когда закончится поддержка Windows 7.

Отмечается, что после 14 января смартфоны, работающие на базе Windows 10 Mobile и Windows 10 Mobile Enterprise, будут ограничены в обновлениях и бесплатной технической поддержке.