Microsoft показала новый двухэкранный смартфон

Устройство находится на ранней стадии разработки, так что Microsoft поведала не так много информации о Surface Duo в рамках Microsoft Event 2019. Но вот что известно уже сейчас: смартфон оснащен двумя 5,6-дюймовыми экранами, соединенными шарниром. Что интересно, благодаря ему экраны могут откидываться на 360°.