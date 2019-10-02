Microsoft показала новый двухэкранный смартфон
Называется устройство Surface Duo и на его примере видно, как сильно Microsoft боится повторить провал Windows 10 Mobile. На этот раз фирменный смартфон компании будет работать не на собственной разработке, а на проверенной временем мобильной операционной системе Android.
Устройство находится на ранней стадии разработки, так что Microsoft поведала не так много информации о Surface Duo в рамках Microsoft Event 2019. Но вот что известно уже сейчас: смартфон оснащен двумя 5,6-дюймовыми экранами, соединенными шарниром. Что интересно, благодаря ему экраны могут откидываться на 360°.
В момент принятия, либо совершения звонка, для большего удобства Microsoft Surface Duo можно сложить, сделав более похожим на привычные всем нам смартфоны. Американское издание Wired смогло выяснить, что скорее всего устройство построено на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855, что говорит о принадлежности смартфона к флагманскому уровню.
Как и большинство представленных сегодня устройств, Surface Duo должен появиться в продаже в период рождественских праздников 2020 года. Более полная информация будет появляться в течение ближайших 365 дней.