Microsoft раздаст сотрудникам в Китае iPhone 15 и запретит пользоваться Android

Это нововведение связано с необходимостью усиления безопасности и борьбы с хакерами. Сотрудники будут обязаны использовать iPhone для подтверждения своей личности при входе в систему, что обеспечит использование Microsoft Authenticator и Identity Pass.

Компания приняла это решение, так как устройства на Android в Китае не могут подключаться к сервисам Google, что оставляет Apple App Store единственным местом для скачивания обязательных приложений.

Microsoft предоставит сотрудникам iPhone 15 в качестве единовременной покупки, доступной для получения в разных центрах, включая Гонконг, где доступны сервисы Google.

Редмондцы усиливают меры безопасности после атак, связанных с хакерами, поддерживаемыми государством.

В рамках инициативы Secure Future компания планирует использовать ИИ и другие методы для быстрого устранения уязвимостей в облачных сервисах и автоматического применения многофакторной аутентификации для сотрудников.