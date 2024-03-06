Microsoft удалит поддержку Android-приложений в Windows 11

Это означает, что Amazon Appstore и все приложения и игры, зависящие от WSA, больше не будут работать.

«Microsoft прекращает поддержку Windows Subsystem for Android (WSA)», — говорится в свежем сообщении компании.

Пользователи, которые уже установили Android-приложения из Amazon Appstore, смогут продолжать их использовать, но не смогут скачивать новые после прекращения поддержки.

С 6 марта поиск Amazon Appstore и Android-приложений в Microsoft Store станет недоступен.

Решение Microsoft удивляет, учитывая постоянное обновление WSA в течение последних лет. Amazon обещает «плавный переход» для разработчиков и пользователей Windows 11.

Идея запуска Android-приложений на Windows 11 изначально казалась ответом Microsoft компании Apple, которая позволяет запускать iOS-приложения на macOS с помощью чипов M1.

Однако, без доступа к Google Play Store, эта функция всегда была ограничена и не позволяла легко скачивать популярные Android-приложения на Windows.