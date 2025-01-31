Microsoft выпустила обновление для устранения проблем со звуком в Windows 11

Опубликовано 31 января 2025, 00:001 мин.
Microsoft выпустила обновление для устранения проблем со звуком в Windows 11Всего исправлено 28 ошибок
Компания Microsoft на днях выпустила накопительное обновление KB5050094 Preview для Windows 11 24H2 с исправлениями 28 ошибок.
Одно из исправлений касается ошибок, вызывающих проблемы с воспроизведением звука в системах с USB-аудиоустройствами. Это исправление под номером KB5050094 связано с обновлениями безопасности Windows от января 2025 года при использовании аудиодрайвера ЦАП (цифро-аналогового преобразователя) на базе USB 1.0.
Также обновление KB5050094 устраняет дефект драйвера USB-аудиоустройств, вызывающий ошибки Code 10 и сообщение «Это устройство не может быть запущено» при подключении к некоторым внешним устройствам управления звуком.
«Обновление является необязательным, поэтому вам будет предложено установить его, нажав на ссылку "Загрузить и установить"», — отмечает портал Bleeping Computer.