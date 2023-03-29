Минцифры включило сервисы аренды виртуальных номеров в перечень угроз Рунету

00:13, 29 марта 2023
1 мин.
Минцифры включило сервисы аренды виртуальных номеров в перечень угроз РунетуПотому, что к ним не привязываются персональные данные
Минцифры представило поправки к «Правилам централизованного управления сетью связи общего пользования», согласно которым сервисы аренды виртуальных номеров включаются в перечень угроз Рунету.
Фото: Wallpaperaccess.com
Это объясняется безнаказанностью мошенников, использующих виртуальные номера для обмана пользователей. Виртуальный номер не предполагает привязки персональных данных.
По словам члена Академии криптографии Александра Баранова, после вступления документа в силу сервисы аренды будут мониторить специалисты Роскомнадзора. Также ведомство выработает дополнительные правила и методы борьбы с правонарушениями.