Минцифры включило сервисы аренды виртуальных номеров в перечень угроз Рунету

Это объясняется безнаказанностью мошенников, использующих виртуальные номера для обмана пользователей. Виртуальный номер не предполагает привязки персональных данных.

По словам члена Академии криптографии Александра Баранова, после вступления документа в силу сервисы аренды будут мониторить специалисты Роскомнадзора. Также ведомство выработает дополнительные правила и методы борьбы с правонарушениями.