Минимальные отличия: все четыре модели новых iPhone 15 получат 48 Мп камеру, вырез Dynamic Island и порт USB-C вместо Lightning

Согласно его информации, все модели будут оснащены 48-мегапиксельными тыльными камерами, экранами с вырезом Dynamic Island и портами USB Type-C.

Кроме того, новинки получат чип U2 для сверхширокополосной связи, что позволит точнее определять их геолокацию. Это может стать прорывом в области навигации и интернета вещей.

Для моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max предусмотрены дополнительные «плюшки»: более тонкие рамки вокруг дисплеев, титановые корпуса, 3-нанометровый процессор A17 Bionic, увеличенный объём оперативной памяти.

На месте и улучшенные широкоугольные камеры и телевики с повышенным разрешением.

Интересно, что iPhone 15 Ultra в этом году не будет — фокус останется на моделях Pro Max. Это может сигнализировать о стратегическом решении Apple сосредоточиться на определённых сегментах рынка.