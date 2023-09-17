Минимальные рамки и большой дисплей: производитель электромобилей NIO показал свой первый смартфон

Минимальные рамки и большой дисплей: производитель электромобилей NIO показал свой первый смартфонВыглядит и вправду интересно
Компания NIO, известная своими электромобилями, готовит сюрприз для поклонников современных технологий.
21 сентября она планирует выйти на рынок смартфонов, представив устройство с минималистичным дизайном и внушительными характеристиками.
Первые кадры нового смартфона были показаны в рекламном ролике. Устройство поражает своим стильным внешним видом: ультратонкие рамки и изогнутый экран.
Вместо надоедливого выреза или рамки для фронтальной камеры здесь представлено небольшое отверстие в центре экрана — решение, которое уже завоевало популярность среди флагманских моделей в Китае.
Но не только дизайн привлекает внимание. Смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев прямо в экране — функция, обычно доступная только в премиум-моделях на Android.
Хотя подробности о камерах пока остаются загадкой, уже известно, что устройство будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, сопровождаемого огромным объёмом оперативной памяти в 12 ГБ и внутреннего накопителя на 1 ТБ.