Минимальные рамки и большой дисплей: производитель электромобилей NIO показал свой первый смартфон

Но не только дизайн привлекает внимание. Смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев прямо в экране — функция, обычно доступная только в премиум-моделях на Android.

Хотя подробности о камерах пока остаются загадкой, уже известно, что устройство будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, сопровождаемого огромным объёмом оперативной памяти в 12 ГБ и внутреннего накопителя на 1 ТБ.