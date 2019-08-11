Министерство связи призвало не ждать скорого прихода 5G в Россию

В России не будет быстрого внедрения сотовых сетей пятого поколения 5G. Об этом заявил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин на дискуссии всероссийского молодежного образовательного летнего форума «Территория смыслов».

Волин сообщил своё мнение: «Развитие в этом отношении идет, но я лично считаю, что очень быстро развитие технологий 5G у нас на сегодняшний день происходить не будет».

Объяснение этому простое — операторы не ещё окупили свои прошлые вложения в развитие инфраструктуры. На данный момент они только-только «отбили» капитальные затраты по сетям второго поколения 2G.

Волин пояснил: «И по 3G, и по 4G затраты операторов ещё не отбились. Поэтому, если они ещё начнут ставить и 5G, это опять будут инвестиционные затраты».

Замминистра отметил, что технология 5G необходима для беспилотных автомобилей, для умного дома и других подобного рода вещей. Он добавил: «С одной стороны, у нас все еще нет высокого спроса на беспилотники. Самое главное заключается в другом: на сегодняшний день наши мобильные операторы отбили свои капитальные затраты только по выражению, и по 4G затраты операторов еще не отбились».