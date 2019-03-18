Минкомсвязи легализует в России встроенные eSIM, как у новых iPhone

Российское законодательство уже позволяет использовать интегрированные в смартфоны и другие устройства SIM-карты, так называемые eSim. Чтобы начать их использовать, менять законы не потребуется. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на подготовленную Минкомсвязи справку.

Согласно документу, чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.

На данный момент, Минкомсвязи прорабатывает необходимую нормативную базу для внедрения eSim в России. Это подтвердил журналистам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. К концу года планируется подготовить её к запуску технологии eSim в России. Главное препятствие к запуску — требование смены SIM-карты при смене оператора.

eSim представляет собой встроенный прямо в устройство модуль, заменяющий привычные SIM-карты. Если технологию начнут использовать, то подключиться к оператору связи можно будет через QR-код оператора или специальное приложение. Такие SIM-карты используются, например, в качестве вторых карточек в новых iPhone, выпущенных осенью 2018 года.