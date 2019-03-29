Минобороны не хочет отдавать частоты для 5G сотовым операторам

Министерство обороны посчитало, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на полученный документ и источники, знакомые с ситуацией.

Речь идёт о диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Министерство выразило свою точку зрения в отзыве на проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в России. Минкомсвязи направило проект на согласование в другие министерства, в том числе и Минобороны, в начале марта.

Минобороны в отзыве просит не торопиться использовать диапазоны, не упомянутые в прошлогоднем решении Госкомиссии по радиочастотам. Вместо этого она предлагает использовать уже одобренные для 5G ГКРЧ частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.

Сложность в том, что для диапазона 4,8–4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а диапазон 27,1–27,5 ГГц подходит только для локального покрытия. Операторы связи настаивают, что диапазон 3,4–3,8 ГГц, больше всего подходит для коммерческого развёртывания 5G. Однако он уже занят под связь военного назначения и Минобороны не спешит его отдавать.