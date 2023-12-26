Минпромторг обяжет онлайн-магазины сделать акцент на российских товарах

Минпромторг обяжет онлайн-магазины сделать акцент на российских товарахСообщил источник
Министерство промышленности и торговли РФ планирует обязать крупные ритейлеры и онлайн-платформы выделить «специальное место» для электроники российского производства, пишет «Коммерсантъ». Этот шаг, являющийся частью предлагаемого законопроекта, направлен на повышение узнаваемости отечественной технологической продукции.
Сообщается, что онлайн-площадки опасаются, что их могут обязать выдавать первые места в поисковой выдаче российским брендам, независимо от запросов пользователей, что вызовет опасения по поводу качества результатов поиска. Хотя некоторые платформы уже заключают соглашения с местными производителями, закон также может обязать российскую продукцию занимать минимальную долю в ассортименте.
Критики утверждают, что такой подход может повлиять на пользовательский опыт, оттолкнув покупателей, если результаты поиска не будут соответствовать их предпочтениям.
Пока идут «дебаты», розничный ландшафт в России находится в движении, а на горизонте маячат потенциальные изменения, которые не все оценят, но явно пойдут на пользу местному производству.