Мировой рынок смартфонов «взлетел» в третьем квартале 2024 года

Опубликовано 02 ноября 2024, 03:451 мин.
Мировой рынок смартфонов «взлетел» в третьем квартале 2024 годаОб этом сообщили аналитики Canalys
Согласно последнему отчёту аналитической компании Canalys, мировой рынок смартфонов показал значительный рост в третьем квартале: производители отгрузили порядка 309,9 млн устройств. Данные касаются смартфонов и на Android, и на iOS.
В третьем квартале первое место за собой сохранила Samsung, заняв 19% рынка, но наблюдается ощутимое сокращение отрыва от конкурентов, и это — тенденция, касающаяся практически всех вендоров. Apple на втором месте с 18% рынка, на третьем месте Xiaomi — 14% рынка.
Увеличение доли Apple произошло за счёт вывода на рынок Индии линеек iPhone 13 и 15. И благодаря в том числе этому, Apple может сохранить лидирующие позиции и в четвёртом квартале 2024 года. При этом разрыв с конкурентами может ещё больше сократиться в силу задержек с поставками.
Аналитики Canalys считают, что на зрелых рынках, таких как США, Китай и Западная Европа, произойдёт рост в сегменте премиальных телефонов за счёт ИИ. Но в целом ожидания сдержанные.