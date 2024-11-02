Мировой рынок смартфонов «взлетел» в третьем квартале 2024 года

Увеличение доли Apple произошло за счёт вывода на рынок Индии линеек iPhone 13 и 15. И благодаря в том числе этому, Apple может сохранить лидирующие позиции и в четвёртом квартале 2024 года. При этом разрыв с конкурентами может ещё больше сократиться в силу задержек с поставками.

Аналитики Canalys считают, что на зрелых рынках, таких как США, Китай и Западная Европа, произойдёт рост в сегменте премиальных телефонов за счёт ИИ. Но в целом ожидания сдержанные.