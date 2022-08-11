Mix Fold 2, Watch S1 Pro и Buds 4 Pro: Xiaomi опубликовала фотографии главных новинок сегодняшней презентации за несколько часов до мероприятия

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Mix Fold 2, Watch S1 Pro и Buds 4 Pro: Xiaomi опубликовала фотографии главных новинок сегодняшней презентации за несколько часов до мероприятияТеперь никакого сюрприза не будет
Уже сегодня Xiaomi проведёт главную презентацию лета. На ней компания обещала представить около 30 устройств.
И изображения как минимум трёх из них она даже опубликовала. Причём речь идёт о потенциально самых интересных новинках мероприятия: складном смартфоне Mix Fold 2, новых смарт-часах Watch S1 Pro и беспроводных наушниках Buds 4 Pro.
Напомним, что новому смартфону бренда приписывают процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы, аккумулятор на 4500 мАч и рекордно малую толщину — 5,4 мм. О последнем ранее рассказал глава Xiaomi Лей Цзюнь.
По поводу наушников и часов не так много информации. Так что ждём подробностей в рамках сегодняшнего анонса.