Mix Fold 2, Watch S1 Pro и Buds 4 Pro: Xiaomi опубликовала фотографии главных новинок сегодняшней презентации за несколько часов до мероприятия

И изображения как минимум трёх из них она даже опубликовала. Причём речь идёт о потенциально самых интересных новинках мероприятия: складном смартфоне Mix Fold 2, новых смарт-часах Watch S1 Pro и беспроводных наушниках Buds 4 Pro.

Напомним, что новому смартфону бренда приписывают процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы, аккумулятор на 4500 мАч и рекордно малую толщину — 5,4 мм. О последнем ранее рассказал глава Xiaomi Лей Цзюнь.