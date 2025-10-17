Младшая модель Galaxy S26 выйдет без маркировки Pro, чтобы не подражать Apple

Многие источники утверждали, что базовой моделью будет Galaxy S26 Pro, что вызвало недовольство среди пользователей, поскольку это прямое подражание стратегии Apple. Однако позже стало известно, что Galaxy S26 Pro не будет выпускаться; младшей моделью в линейке останется просто Galaxy S26. Также Samsung прекратила производство Galaxy S26 Edge из-за провала продаж, поэтому в линейку войдут только Galaxy S26, Plus и Ultra.

Как пояснили обозреватели, Samsung не желает, чтобы название базовой модели ассоциировалось с флагманскими характеристиками, поскольку маркировка Pro не подходит для младших моделей Galaxy S, а базовый Galaxy S26 не получил значительных улучшений, чтобы оправдать такое наименование.